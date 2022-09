Palworld arriverà anche su Xbox Series X|S e One, nuovo gameplay trailer dal TGS 2022

Gli sviluppatori di Pocketpair hanno svelato che Palworld arriverà anche su Xbox Series X|S e Xbox One. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo gameplay trailer di questo action RPG Pokémon-like ricco di violenza, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia. Lo studio inoltre ha annunciato che il lancio del gioco è stato posticipato al 2023.

Palworld è un gioco open world che mescola fasi esplorative a combattimenti action con armi da fuoco e meccaniche di cattura dei mostriciattoli, qui chiamati "Pal", che ricordano per certi versi quelli di Leggende Pokémon Arceus. Sarà possibile sfruttare i nostri compagni per costruire vari oggetti, come banchi di lavoro, e per esplorare il mondo di gioco. Se volete saperne di più, ecco la nostra anteprima di Palworld.

I mostriciattoli ci daranno man forte in battaglia in vari modi. Ad esempio nel nuovo trailer pubblicato in occasione del Tokyo Game Show 2022 vediamo il protagonista sfruttare una creatura dalle fattezze di un pinguino come munizione per il suo bazooka.

Oltre che su Xbox Series X|S e One, Palword sarà disponibile anche su PC, via Steam.