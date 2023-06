Lightyear Frontier, nuovo trailer del gameplay per l'avventura a base di mech

Lightyear Frontier, l'originale avventura a base di mech sviluppata da Frame Break per PC, Xbox Series X|S e Xbox One, è stata mostrata con un nuovo trailer del gameplay nel corso dell'Xbox Games Showcase Extended di stasera.

Come forse ricorderete, lo scorso febbraio abbiamo visto in anteprima Lightyear Frontier, trovandoci un po' spiazzati di fronte a questa sorta di simulazione agricola in cui i personaggi possono appunto mettersi alla guida di gross mech grazie a cui esplorare lo scenario e raccogliere risorse.

Ambientato su di un pianeta remoto, ai confini della galassia, il gioco ci vedrà appunto spingerci alla scoperta di nuovi luoghi, tagliare alberi per ottenere legna e altri materiali, da utilizzare poi per la tradizionale costruzione di oggetti ed edifici.

Fra le peculiarità di Lightyear Frontier c'è senz'altro la modalità cooperativa, tamite cui fino a quattro giocatori potranno sperimentare insieme l'esperienza, creare la propria fatturia e mandarla avanti un progetto alla volta, un raccolto alla volta.