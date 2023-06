One-Punch Man: il cosplay di Fubuki di hologana colpisce nel segno

Tutto tace ancora sull'attesa terza stagione dell'anime di One-Punch Man, ma l'opera di One è ancora sulla cresta dell'onda, anche grazie al recente crossover di Overwatch 2 e il supporto dei fan più sfegatati, tra cui in un certo senso fanno parte anche i cosplayer. Ce lo dimostra hologana con il suo cosplay di Fubuki.

Fubuki, nota anche come Tempesta Infernale o Tormenta dell'Inferno, è un'eroina di classe B dotata di poteri da esper, che utilizza per scatenare dei potenti tornado, volare o creare delle barriere psichiche per proteggere sé stessa e gli alleati. È inoltre la sorella di Tatsumaki, la più potente esper della Terra.

Il cosplay realizzato da hologana risulta fedele quanto parrucca e costume, rappresentato dall'iconico abito lungo verde scuro, con la modella che ci mette anche del suo per sfoggiare tutto il fascino del personaggio.

