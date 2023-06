Persona 3 Reload uscirà anche su PS5, PS4 e Steam

Persona 3 Reload, il rifacimento del terzo capitolo della serie, arriverà anche su PS5, PS4 e Steam nei primi mesi del 2024. In precedenza Atlus aveva annunciato solo le versioni Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Windows Store. Ricordiamo inoltre che il gioco sarà disponibile su Game Pass al lancio.

La conferma è arrivata tramite il sito ufficiale della compagnia e una nuova versione del trailer presentato all'Xbox Games Showcase, identico praticamente in tutto tranne che nella schermata finale dove vengono indicate le piattaforme di riferimento, dove per l'appunto ora troviamo anche le console di Sony e lo store di Valve.

Atlus ha inoltre svelato che Persona 5 Tactica, lo spin-off strategico del quinto capitolo della serie, arriverà anche su PlayStation, Switch e Steam.

Non è finita qui, perché lo studio giapponese ha annunciato che ha in programma di lanciare uno spot televisivo speciale di Persona 3 Reload che verrà mostrato una sola volta in Giappone il 15 giugno, tra le 12:00 e le 14:48 italiane, che potrebbe includere nuove sequenze inedite o svelare altre novità del remake.

Persona 3 Reload è un rifacimento del terzo capitolo della serie Atlus uscito ormai nel lontano 2006. Potrà vantare un comparto grafico nuovo di zecca, nuove traccie musicali e altre riarrangiate dall'originale, sottotitoli in 13 lingue differenti (italiano probabilmente incluso) e nuovi eventi. Non saranno invece presenti alcune delle aggiunte delle riedizioni Persona 3 FES e Portable, come protagonista femminile ed epilogo The Answer.