Persona 5 Tactica arriverà anche su Nintendo Switch, PS5, PS4 e Steam

Persona 5 Tactica, lo spin-off strategico di Persona 5, debutterà anche su Nintendo Switch, PS5, PS4 e Steam il prossimo 17 novembre 2023, assieme alle versioni Xbox Series X|S, Xbox One e Windows Store già annunciate in precedenza durante lo showcase di Microsoft. Rammentiamo inoltre che sarà sul catalogo del Game Pass sin dal lancio.

Come nel caso di Persona 3 Reload, ora confermato anche su PS5, PS4 e Steam, la notizia è arrivata dal sito ufficiale di Atlus e una versione aggiornata del trailer di annuncio presentato la scorsa settimana che ora per l'appunto indica anche le nuove piattaforme di riferimento.

Sempre dal portale apprendiamo che chi acquisterà la versione PS4 potrà effettuare l'upgrade a PS5 gratuitamente e trasferire i salvataggi.

Inoltre, Atlus ha pubblicato un video gameplay dove offre una panoramica delle dinamiche da strategico di Persona 5 Tactica. Lo trovate nel player sottostante.

Persona 5 Tactica come accennato in precedenza è uno spin-off strategico di Persona 5, che oltre alle dinamiche di gameplay differisce per uno stile grafico super deformed rispetto all'originale, oltre a introdurre una storia inedita con protagonisti i Phantom Thieves.