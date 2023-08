La Sirenetta, data di uscita su Disney Plus in Italia confermata ufficialmente

La versione live-action de La Sirenetta è in arrivo su Disney Plus. La data di uscita del film è fissata per il 6 settembre 2023. La conferma è stata data anche dall'account ufficiale del servizio di video streaming su X (ex-Twitter).

La pellicola è stata prima di tutto resa disponibile per l'acquisto e il noleggio digitale il 25 luglio, ma ora è in arrivo per tutti gli abbonati di Disney Plus. La distribuzione dei DVD, Blu- ray e 4K Ultra HD Blu-ray è prevista per il 19 settembre, almeno per gli Stati Uniti.