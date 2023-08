Star Wars: Ahsoka, il nuovo trailer ci mostra anche personaggi amati di Star Wars Rebels

Nel video ci viene spiegato che i nemici di Ahsoka si stanno moltiplicando e la Galassia non è più sicura. Ahsoka sembra in cerca di nuovi alleati, nel mentre viene predata dagli Inquisitori. Nel trailer vediamo anche personaggi noti da Star Wars Rebels , ovvero Sabine Wren (capelli viola) e Hera Syndulla (la Twi'lek verde).

Nel video vediamo in rapida successione una serie di personaggi di Star Wars: Ahsoka , iniziando con la titolare protagonista interpretata da Rosario Dawson. Accanto alla donna troveremo anche Natasha Liu Bordizzo, Wes Chatham, Mary Elizabeth Winstead, Lars Mikkelsen, Ray Stevenson, Eman Esfandi, Diana Lee Inosanto e non solo.

Star Wars: Ahsoka, data di inizio della serie su Disney Plus

Ahsoka nella serie TV live-action di Disney Plus

Star Wars: Ahsoka sarà disponibile con le prime due puntate su Disney Plus a partire dal 23 agosto 2023, successivamente sarà pubblicata una puntata ogni settimana. In totale la stagione sarà composta da 8 puntate, con l'ultima prevista per il 4 agosto 2023.

Ahsoka è stata introdotta in Star Wars: The Clone Wars (il film animato) che è in pratica l'episodio pilota della serie TV omonima composta da sette stagioni. Il personaggio inizia come padawan di Anakin Skywalker, ma lascia l'ordine Jedi dopo che è quasi stata processata per crimini non commessi. Questo le permette anche di sopravvivere all'Ordine 66. La guerriera appare poi nella serie animata Star Wars Rebels e, in live action, in The Mandalorian.