PlayStation Plus Extra e Premium: Sea of Stars sarà disponibile al day one nel catalogo

Sony ha annunciato che Sea of Stars, uno dei giochi indie più attesi di questi mesi, sarà disponibile al day one all'interno del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, dunque scaricabile direttamente il 29 agosto dagli abbonati ai due tier superiori del servizio Sony PlayStation, con demo disponibile da oggi.

Si tratta di una situazione curiosa perché Sea of Stars è stato annunciato come disponibile al day one anche su Xbox Game Pass, dunque potrà essere scaricato "gratuitamente" dagli abbonati a uno o l'altro servizio (o entrambi), a dimostrazione di come il team, evidentemente, abbia deciso di supportare ampiamente questo tipo di distribuzione.

Sabotage Studio dimostra dunque la volontà di abbracciare volentieri il nuovo futuro incentrato sui servizi in abbonamento, lanciando il suo promettente gioco indie sia su Xbox Game Pass che su PlayStation Plus Extra e Premium, in entrambi i casi disponibile nei cataloghi a partire dal 29 agosto 2023, ovvero al day one del gioco.