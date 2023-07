NVIDIA rilascia un aggiornamento per risolvere i problemi con la DisplayPort

I possessori di queste GPU, durante l'esecuzione di software inviato sulla DisplayPort 1.3 e 1.4, si sono ritrovati di fronte ad una schermata nera e inoltre il sistema in alcuni casi andava in blocco all'avvio. NVIDIA ha quindi rilasciato un aggiornamento che andasse a correggere questo problema, un hotfix che richiede un aggiornamento del firmware.

NVIDIA ha da poco rilasciato un aggiornamento del firmware per le proprie GPU per risolvere i problemi che causano lo schermo nero in caso di utilizzo di DisplayPort 1.3 e 1.4 . Questo errore è stato riscontrato sulle schede video non RTX, quindi le serie GeForce 10, GeForce 900, GeForce 700, Titan e Quadro di NVIDIA , le meno recenti dell'azienda americana.

Tutte le schede non RTX riceveranno un aggiornamento per risolvere l'errore relativo alla riproduzione con DisplayPort

Per chi è in possesso delle suddette schede riceverà dunque un aggiornamento in automatico o potrà controllare se vi sono update disponibili direttamente dal pannello di controllo di NVIDIA. Ulteriori soluzioni per risolvere il problema, consigliati dal produttore, sono, oltre all'ovvio cambio di porta utilizzata per passare alla DVI o HDMI e l'utilizzo di un monitor diverso, modificare la modalità di avvio da UEFI a Legacy o viceversa o avviare il sistema utilizzando una sorgente grafica alternativa, come una scheda video secondaria o quella integrata.