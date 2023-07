PlayStation Plus: Dreams sarà disponibile anche con Extra e Premium, oltre che con Essential

Tramite il PlayStation Blog, Media Molecule ha annunciato che Dreams arriverà nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium dal 15 agosto 2023 assieme a Tren, un puzzle arcade realizzato con l'editor del gioco dagli sviluppatori.

Ricordiamo che Dreams fa parte anche dei nuovi giochi mensili di PlayStation Plus Essential che saranno disponibili per gli abbonati dall'1 agosto.

In pratica se riscatterete Dreams come parte dell'offerta di Essential entro il 4 settembre, questo sarà vostro per sempre fintanto che siete abbonati. Tuttavia nel caso doveste "perdervelo" per qualsiasi motivo (ad esempio non siete iscritti a PS Plus e non avete intenzione di farlo a breve) avrete comunque la certezza di trovarlo incluso nel catalogo di Extra e Premium anche in futuro.