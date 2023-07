Divinity: Original Sin 3 si farà prima o poi dopo Baldur's Gate 3, conferma Larian Studios

La conferma arriva dal CEO Swen Vincke, che in un'intervista con IGN ha confermato che il team è più che interessato a lavorare nuovamente alla serie, ma solo dopo una meritata pausa per recuperare le forze e la vena creativa dopo il lancio di Baldur's Gate 3.

Divinity, la serie che ha portato alla ribalta Larian Studios

Larian Studios ha iniziato la sua serie di giochi di ruolo Divinity nell'ormai lontano 2002 con Divine Divinity. Nel 2004 è uscito Beyond Divinity e successivamente nel 2009 è stato il turno di Divinity 2.

Divinity: Original Sin è uscito nel 2014 e rappresenta un prequel dei giochi della serie principale. L'esplosione di popolarità vera e propria per Larian Studios è però arrivata con il sequel Divinity: Original Sin 2, che ha ricevuto ovazioni sia dalla critica che dal pubblico e ha venduto milioni di copie in tutto il mondo.

L'esperienza e il successo maturati con Divinity, hanno permesso a Larian di sviluppare Baldur's Gate 3 su licenza di Wizards of the Coast, che fondamentalmente si tratta del progetto più ambizioso dello studio finora. Il lancio è fissato per il 3 agosto su PC, il 6 settembre su PS5 e in futuro arriverà anche su Xbox Series X|S.