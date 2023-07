Overwatch, un cosplay di Black Cat D.Va da nymphahri in costume da bagno

A proposito dello sparatutto competitivo di Blizzard, purtroppo pare che le cose non stiano andando benissimo nell'ultimo periodo: il numero dei giocatori di Overwatch 2 è crollato e il coinvolgimento è ai minimi storici .

Introdotta nel 2018, Black Cat D.Va è una skin leggendaria disponibile per il personaggio di Overwatch, ispirata naturalmente a uno stile giapponese che si estende nel gioco anche al robot che accompagna in battaglia la combattente.

Black Cat D.Va è il personaggio a cui nymphahri ha dedicato il suo ultimo cosplay in occasione del Riminicomix 2023. Visto il caldo e la stagione, la modella italiana ha pensato bene di farsi fotografare in costume da bagno.

nymphahri in aiuto verrà

Chissà, magari il coloratissimo cosplay di nymphahri contribuirà a distendere l'atmosfera e a far riflettere i tantissimi fan della serie su quanto siano iconici i personaggi del roster, e su come l'esperienza abbia magari bisogno solo di qualche buon innesto per essere protagonista di un meritato rilancio.

Nell'attesa che ciò accada, diamo un'occhiata ai lavori più recenti della cosplayer romana: Yoimiya da Genshin Impact, Ahri da Ruined King: A League of Legends Story, Yasuho Hirose da Le Bizzarre Avventure di JoJo e Lamù dalla serie Urusei Yatsura.