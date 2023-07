Overwatch 2: numero di giocatori crollato, coinvolgimento ai minimi storici

A nove mesi dal lancio, che fece registrare un grande successo per il gioco, il numero di giocatori di Overwatch 2 è crollato , così come il coinvolgimento nel gioco. Insomma, la nuova formula e la soppressione del primo Overwatch pare abbiano prodotto effetti significativi soltanto sul breve periodo, nonostante l'aggiunta costante di nuovi contenuti.

Dati negativi

Overwatch 2 potrebbe avere vita più breve del primo capitolo

Il dato è emerso nel rendiconto finanziario del secondo trimestre del 2023 di Activision Blizzard, dove si parla di declino del numero di giocatori e di acquisti in gioco. Considerando che è lo stesso periodo che ha visto il successo di Diablo IV, sempre di Blizzard, si tratta di un'indicazione significativa.

Blizzard punta al lancio della Stagione 6, Invasion, in arrivo il 10 agosto 2023, per risollevare le sorti del gioco e far crescere di nuovo il coinvolgimento. Si tratta della più grande stagione di Overwatch 2 pianificata finora, che introdurrà un nuovo eroe di supporto, una nuova modalità e le missioni PvE cooperative.

Le difficoltà di Overwatch 2 dimostrano quanto sia dura la sopravvivenza dei giochi con modello economico live service nel mercato odierno, in cui le alternative sono tantissime e basta poco per perdere milioni di giocatori mensili. Probabilmente a contribuire al pessimo risultato hanno contribuito le molte questioni aperte tra la comunità e Blizzard, come le polemiche post cancellazione della modalità Hero (che però potrebbe essere stata causata proprio dall'andamento negativo delle metriche principali.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Overwatch 2 è disponibile per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.