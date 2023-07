Diablo 4, lancio record con oltre 10 milioni di giocatori spinge i profitti di Activision Blizzard

Diablo 4 è stato protagonista di un vero e proprio lancio da record, con oltre 10 milioni di giocatori registrati al gioco che ha di fatto spinto in alto i profitti di Activision Blizzard, cresciuti del 160% rispetto all'anno precedente.

Non ci sono ancora dati di vendita precisi per quanto riguarda Diablo 4, che arriveranno probabilmente nei prossimi giorni, ma è evidente che il lancio del gioco è stato molto positivo. Activision Blizzard ha fatto registrare oltre 1 miliardo di dollari in introiti nel trimestre fiscale concluso il 30 giugno, in gran parte grazie al lancio del gioco in questione.