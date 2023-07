Firewall Ultra: Sony svela la data di uscita dello sparatutto esclusivo per PlayStation VR2

I preordini sono già attivi su PlayStation Store sia per la versione standard venduta al prezzo di 39,99 euro che per la Ultra Digital Deluxe Edition da 59,99 euro. Quest'ultima, oltre al gioco completo, include anche:

Sony Interactive Entertainment e gli sviluppatori di First Contact Entertainment hanno annunciato la data di uscita di Firewall Ultra per PlayStation VR2 , il visore per PS5. Il lancio è fissato per il 24 agosto 2023 . L'annuncio è stato accompagnato da un gameplay trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Firewall Ultra, uno sparatutto in Unreal Engine 5 per PSVR2

Firewall Ultra è il sequel di Firewall Zero Hour uscito per il primo PlayStation VR nel 2018. Si tratta di un sparatutto multiplayer in prima persona realizzato in Unreal Engine 5 e pensato per sfruttare al meglio le caratteristiche di PlayStation VR 2.

Ad esempio, gli sviluppatori promettono un uso innovativo dell'eye-tracking che permette, tra le altre cose, di chiudere gli occhi per evitare gli effetti di una stordente, un incredibile feedback aptico dei controller PlayStation VR2 Sense che riproduce la sensazione realistica di imbracciare un'arma, il feedback del visore che restituisce la sensazione dei colpi subiti, la possibilità di passare alla visione notturna e tanto altro.

"Contratti", la principale modalità di gioco PvP, vede due squadre da quattro affrontarsi in una serie di match al meglio di tre, caratterizzati da un intenso ritmo tattico all'interno di una varietà di mappe. Firewall Ultra offrirà un'inedita modalità PvE, che permetterà a un singolo mercenario o a una squadra composta da tre giocatori di affrontare nemici guidati dall'IA in tutte le mappe.