Xbox e Activision Blizzard: acquisizione rinviata, cosa succede adesso

Xbox e Activision Blizzard hanno preso la decisione di rinviare la finalizzazione della gigantesca acquisizione al prossimo 18 ottobre. Una scelta, questa, che deriva dalla mancanza dell'approvazione da parte della CMA, organo antitrust del Regno Unito che per primo aveva sollevato dubbi in ragione di una possibilità di monopolio nel nascente settore del cloud gaming. In seguito al parere negativo della CMA, Microsoft aveva deciso di appellarsi al CAT - il Competition Appeal Tribunal - per tentare di ribaltare la decisione, finché i pezzi sullo scacchiere non sono improvvisamente cambiati: la negazione di un'ingiunzione preliminare alla FTC degli Stati Uniti, insieme all'accordo stretto con Sony per portare l'immensa serie Call of Duty sulla rivale piattaforma PlayStation, hanno convinto le parti a chiedere al CAT di sospendere l'appello, prendendosi due mesi per negoziare la questione cloud gaming. Inizialmente, Microsoft e Activision Blizzard si erano accordate per finalizzare l'acquisizione entro il 18 luglio: se le cose non fossero andate in porto entro questa data, le parti avrebbero potuto rinegoziare una nuova scadenza, e in mancanza di un accordo Microsoft avrebbe dovuto pagare una penale da $3 miliardi. Il 18 luglio è infine arrivato e una decisione è stata presa: come comunicato dal vicepresidente di Xbox Bradley Smith e dalla COO di Activision Blizzard Lulu Cheng Meservey, le società hanno deciso di estendere la scadenza di tre mesi, fino al 18 ottobre 2023, in modo tale da fornire: "Una finestra di tempo molto ampia, capace di lavorare sulle ultime questioni normative". Una soluzione, questa, che non sarà indolore per Microsoft, dal momento che il rinvio porta delle inevitabili conseguenze. Analizziamo nel dettaglio la situazione, cercando di capire cosa succederà da qui fino al prossimo 18 ottobre, nuova data ultima fissata per concludere l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

L'acquisizione Microsoft-ABK in breve L'acquisizione aumenterebbe enormemente la potenza di fuoco del settore gaming Xbox Il 18 gennaio 2022, Microsoft annunciò la volontà di acquisire l'interezza di Activision Blizzard - uno dei publisher di videogiochi più importanti al mondo, con ricavi annuali oltre gli $8 miliardi - mettendo sul piatto $68,7 miliardi, ovvero un corrispettivo di $95 ad azione. L'idea dell'acquisizione nasceva dalla volontà della casa di Redmond di sfidare altri colossi impegnati nel settore gaming come Tencent, NetEase, Google e Apple Inc, integrando l'esperienza di ABK a un prezzo che fu definito vantaggioso dal suo CEO Robert Kotick, dal momento che l'impresa non navigava assolutamente in buone acque. Gli azionisti di Activision Blizzard approvarono l'operazione quasi all'unanimità, e la data ultima per la chiusura fu fissata al 18 luglio 2023 con l'obiettivo di rispondere a qualsiasi preoccupazione potesse sorgere in capo ai principali organi antitrust del mondo. L'acquisizione fu approvata dalla maggior parte delle autorità - compresa la Commissione Europea che accettò i rimedi proposti da Microsoft - con le importanti eccezioni della Federal Trade Commission statunitense, che si oppose l'8 dicembre 2022, e la Competitions and Market Authority inglese, che si pronunciò il 26 aprile del 2023. La FTC avviò un'indagine approfondita che si concluse con la richiesta di un ordine restrittivo e una successiva ingiunzione preliminare volta a bloccare l'acquisizione: l'11 luglio del 2023, la giudice Corley negò l'ingiunzione e pose un termine all'ordine restrittivo, di fatto garantendo luce verde all'operazione, almeno fino al momento del processo. La CMA, dal canto suo, pose l'accento sulla questione del cloud gaming e decise di bloccare l'acquisizione, spingendo Microsoft a ricorrere in appello dinanzi al CAT: in seguito agli ultimi sviluppi, proprio nelle scorse ore, le parti hanno ottenuto una sospensione del processo d'appello per discutere di una possibile soluzione. Vale la pena menzionare il fatto che, stando così le cose, Microsoft avrebbe potuto procedere con l'acquisizione nei termini previsti, invece ha optato per un ulteriore rinvio.

Cosa comporta il rinvio Robert Kotick è ancora al vertice di Activision Blizzard Il rinvio, per Microsoft, non è una cosa indolore: la penale in caso di mancata acquisizione è anzitutto cresciuta a $3,5 miliardi, $500 milioni in più rispetto all'accordo originale, se l'operazione non si concluderà entro il prossimo 29 agosto; inoltre, se i tempi dovessero dilatarsi fino al 15 settembre, tale somma toccherebbe quota $4,5 miliardi. Activision Blizzard si è detta disposta a: "Separare la compagnia o alcuni asset della stessa, o ancora implementare diverse misure, al fine di accomodare l'operazione" dinanzi agli organi del Regno Unito. Il nodo centrale della questione resta infatti la posizione della CMA, che ha recentemente comunicato la data in cui intende emettere la sua nuova decisione finale, ovvero il 29 agosto; data oltre la quale, ovviamente, Microsoft sarebbe comunque libera di riaprire l'appello al CAT. La crescita delle penali è una misura richiesta da Activision Blizzard anche e soprattutto in ragione dello straordinario andamento della società - probabilmente in ragione del successo di Diablo IV - che è stato al centro di una nota agli azionisti condivisa proprio il 19 luglio 2023 dal CEO Bobby Kotick. Nella comunicazione - che vi consigliamo di leggere per esteso - si parla di: "Un incremento anno su anno delle vendite del 50% e del reddito operativo dell'80%". Inoltre, giusto per aggiungere un po' di colore, Kotick ha affermato anche che: "Continuiamo a fissare nuovi standard di eccellenza per quanto riguarda la cultura sul posto di lavoro". Tornando a monte, anche se la proroga ha una durata di tre mesi, è evidente che le parti mirino a concludere la questione in anticipo rispetto ai tempi, probabilmente proprio il 29 agosto 2023, data in cui si pronuncerà la CMA. Anche perché, da qui fino a ottobre, la FTC statunitense potrebbe tornare a farsi sotto con una nuova causa.