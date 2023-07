Diablo 4: Stagione 1, il grosso update 1.1.0a è disponibile, vediamo le novità

Con l'arrivo della Stagione 1, Diablo 4 ottiene il grosso aggiornamento 1.1.0a che introduce numerose novità al gioco, sia dal punto di vista dei contenuti che per quanto riguarda le correzioni, dando il via a una nuova fase per il gioco Blizzard.

Potete trovare tutte le novità nelle note ufficiali della patch, e sono davvero parecchie, dunque ci limitiamo qui a riportare alcuni degli elementi più importanti che emergono da questo aggiornamento. Si parte dal fatto che i demoni a Santuary sono stati un po' "rallentati": come riferito da Blizzard, le creature in questione si muoveranno meno in combattimento, rendendo più facile lo scontro soprattutto per i personaggi incentrati sulla mischia e il combattimento a corto raggio.

Ci saranno inoltre sette nuovi aspetti Leggendari da trovare per i personaggi, uno per ogni classe e due di carattere generale. Ci sono poi sei nuovi oggetti unici, inclusa una nuova staffa "Uber" particolarmente potente: Ahavarion, Lancia di Lycander, dagli effetti particolarmente potenti.