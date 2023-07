Diablo 4 renderà più semplice ottenere equipaggiamenti per i nuovi personaggi con la Stagione 1

Cosa cambia nel dettaglio in Diablo 4

Diablo 4 renderà più facile dare oggetti ai propri personaggi, ma non troppo rapido

Per fare chiarezza, spieghiamo meglio la questione. Questo non significa che i personaggi che non sono di livello 60 non possano improvvisamente equipaggiare oggetti Sacri. Al contrario, il cambiamento significa che l'equipaggiamento trovato da un giocatore con un personaggio di alto livello sarà più facilmente condivisibile con i personaggi di livello inferiore.

In precedenza, i giocatori di livello 100 trovavano solo oggetti che richiedevano un personaggio di livello 100 per essere equipaggiati, il che significava che non potevano essere gettati nella scorta e conservati per un altro personaggio di livello inferiore.

Nella Stagione 1, se un giocatore Barbaro di livello 100 trova un grande oggetto Sacro per un Rogue, quest'ultimo dovrà essere solo di livello 60 per equipaggiarlo.

Come detto, in questo modo potrete trovare dare equipaggiamenti ai nuovi personaggi molto più velocemente in questo modo. Chiaramente, parliamo comunque di livelli molto alti. Non potrete donare un equipaggiamento di livello 100 a un personaggio di livello 1.

Vi segnaliamo poi che non sarà necessario arrivare al Lv. 100 per sbloccare tutte le ricompense del Pass.