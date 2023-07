Diablo 4: non sarà necessario arrivare al Lv. 100 per sbloccare tutte le ricompense del Pass

Tra pochi giorni aprirà i battenti la Stagione 1 di Diablo 4, ma ci sono ancora molti dubbi su come Blizzard ha deciso di strutturare la Stagione degli Abietti e i pass stagionali del gioco. A tal proposito il team di sviluppo ha voluto rassicurare i giocatori sul fatto che per ottenere tutte le ricompense in palio non sarà necessario giocare per un numero spropositato di ore.

In un'intervista con Forbes, il game director Joe Shely e il general manager Rod Fergusson, hanno voluto chiarire la confusione intorno al Pass di Diablo 4, spiegando che per arrivare al rango 100 delle ricompense non sarà assolutamente necessario portare il proprio personaggio stagionale a livello 100 entro il termine della Stagione.

"Vogliamo assicurarci che gli utenti che giocano a diverse intensità possano comunque completare il Pass Battaglia", ha detto Shely. "Anche se si gioca solo per poche ore alla settimana, se si fanno le sfide si dovrebbe essere in grado di completare il Pass Battaglia completo entro la fine della stagione di 12 settimane".

Nell'intervista è stato confermato anche che tramite il Pass Battaglia di Diablo 4 sarà possibile ottenere anche dell'Argento, la valuta Premium di Diablo 4, similmente ai V-Buck dei Pass di Fortnite. Tuttavia, a differenza del battle royale di Epic Games, il quantitativo di Argento ottenuto tramite un Pass non sarà sufficiente ad acquistare quello della stagione successiva.