Xbox Series X e S, insider svela le caratteristiche del nuovo controller senza fili

L'insider billbil-kun ha svelato tutti i dettagli sul nuovo controller senza fili per Xbox Series X e S , ma sicuramente compatibile anche con Xbox One e PC. Naturalmente si tratta di informazioni non ufficiali, che quindi vanno prese con le dovute cautele, ma considerando da chi provengono possiamo considerarle se non certe, quantomeno con una grande probabilità di essere vere.

Il controller Xbox si aggiorna

Nuovo controller in arrivo per Xbox?

Il nuovo controller, nome in codice "Jemez", costerà 69,99 euro / 69,99 dollari statunitensi e sarà probabilmente a tema Forza Motorsport, anche se non c'è certezza sul punto. Stando alle informazioni trafugate, potrebbe essere lanciato il 10 ottobre 2023, ossia insieme al gioco di guida, anche se non è escluso che venga reso disponibile in anticipo, come accaduto con il controller di Starfield. Su questo punto, comunque, non c'è certezza.

L'insider non ha chiaro se sarà un controller completamente nuovo, che potrebbe addirittura integrare il feedback aptico, richiestissimo dalla comunità Xbox, o se sarà semplicemente un'edizione speciale del controller lanciato con Xbox Series X/S.

Per ora non ci sono immagini di Jemez, quindi non è facile fare previsioni sul design. Insomma, non crediamo che qualcuno sarebbe stupito di vedere un controller specifico per Forza Motorsport, ma staremo a vedere cosa ha in serbo Microsoft per il futuro.