Payday 3: trailer mostra il gameplay stealth in azione

Starbreeze Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Payday 3 per mostrare in azione il sistema stealth, ossia come si potrà giocare cercando di cogliere di sopresa la sorveglianza durante le rapine. Nel filmato possiamo vedere i giocatori che arrivano alle spalle dei nemici e li afferrano per poi metterli a tacere. In fondo la discrezione è il modo migliore di compiere una rapina.

Payday 3 è praticamente ultimato. Ormai mancano poche settimane all'uscita, che avverrà il 21 settembre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Così il team di sviluppo sta intensificando il marketing del gioco, per mostrare ai giocatori tutti gli aspetti di questo attesissimo seguito, che si spera abbia lo stesso successo del procedente episodio.