Payday 3: dettagli sui quattro livelli di difficoltà, la più alta è 'brutale' e 'ingiusta'

Precisamente parliamo delle modalità "Normale", "Difficile", "Molto Difficile" e "Overkill" . Quest'ultima in particolar modo sembra essere pensata solo per chi veramente vuole essere messo alla prova. Andiamo però in ordine.

Payday 3: difficoltà per tutti

La difficoltà "Normale" di Payday 3 viene considerata dagli sviluppatori solo come un punto di partenza per chi deve imparare a giocare. Chi vuole invece giocare al livello base per la vera esperienza di gioco, deve optare per "Difficile". Chiaramente dopo aver preso la mano con il gioco e aver imparato a usare al meglio le risorse a disposizione il giocatore medio potrebbe sentire il bisogno di un po' più di sfida, quindi può optare per "Molto Difficile". Secondo Starbreeze Studios, i veterani della serie possono partire direttamente da quest'ultima. Se però tutto questo non dovesse bastare, Starbreeze Studios ha inserito anche "Overkill". Viene descritta come una difficoltà "brutale e ingiusta". Certamente non sembra una passeggiata.

Bisogna anche notare che in Payday 3 il livello di difficoltà non cambia il tipo di nemici e nemmeno la loro salute. Ciò che invece viene modificato è il numero dei nemici, la loro precisione nello sparo e il danno che infliggono. L'idea è di "incoraggiare le persone a giocare tra loro. Una sensazione che vogliamo evitare è la situazione nella quale devi giocare a una difficoltà più bassa e annoiarti oppure dover giocare a una difficoltà più alta ed essere sopraffatto". Queste le parole del senior game designer Miodrag Kovacevic.

In generale, Payday 3 dovrebbe offrire il livello di difficoltà giusto per tanti tipi di giocatori. Vi ricordiamo infine che abbiamo provato Payday 3.