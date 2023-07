Silent Hill: The Short Tapes, dettagli su personaggi e trama da un leak di Dusk Golem

Il leaker ha condiviso nuove informazioni riguardo ai personaggi e alla trama di Silent Hill: The Short Tapes, che vi riportiamo poco sotto. Ovviamente, pur vero che si tratta di leak e non di informazioni ufficiali, vi è la possibilità che quanto indicato sia corretto, quindi in altre parole è possibile che per alcuni si trattia di spoiler . Se preferite non avere anticipazioni di alcun tipo non proseguite la lettura.

Konami ha annunciato molteplici giochi per la serie di Silent Hill, ma pare che ve ne siano altri ancora non svelati ufficialmente in lavorazione dietro le quinte. Uno di questi, secondo il noto leaker Dusk Golem , sarebbe Silent Hill: The Short Tapes .

Silent Hill: The Short Tapes, le informazioni svelate

Silent Hill Townfall

Il leaker DuskGolem ha rivelato una sinossi dettagliata di Silent Hill: The Short Tapes, tradotta dal giapponese. Il leaker ha chiarito che i dettagli della trama risalgono in realtà alla "fine del 2020" e quindi potrebbero non essere rappresentativi del gioco nel suo stato attuale. Esiste poi la possibilità che il progetto sia stato cancellato.

DuskGolem ha rivelato il nome completo e l'età di Anita, la protagonista precedentemente svelata tramite un altro leak: si tratta di Anita Planelt, una diciassettenne che sta pensando al suicidio. Secondo la sinossi trapelata, Anita è una ragazza timida la cui unica amica è un'altra ragazza più popolare di nome Maya, che conosce da anni. Maya prende le distanze da Anita quando quest'ultima inizia a guardare video "scioccanti", a tagliarsi le vene e a scrivere una sorta di storia presumibilmente inquietante.

La sinossi recita precisamente: "Un giorno Maya viene trovata morta per apparente suicidio, tra l'orrore dei suoi compagni di classe. Mentre Anita è alle prese con la perdita della sua amica, decide di visitare il luogo della sua morte, un complesso di appartamenti abbandonati, sia per comprendere meglio il suo stato mentale in quel momento, sia per soddisfare la sua curiosità riguardo alle misteriose attività sugli account dei social media di Maya."

Come detto, si tratta di un leak e non di informazioni ufficiali, quindi per il momento non ci resta altro da fare se non attendere conferme o smentite da parte di Konami.

Tra i giochi annunciati da Konami troviamo Silent Hill 2 Remake, Silent Hill Townfall, Silent Hill f. Vi è poi la serie interattiva Silent Hill: Ascension.