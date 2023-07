Il Tokyo Game Show 2023 sarà il più grande di sempre: il TGS punta a più di 200.000 visitatori

Secondo gli organizzatori, il Tokyo Game Show si appresta a realizzare il suo "più grande" evento di sempre. Il TGS 2023 si svolgerà nella sua sede abituale, il Makuhari Messe di Chiba, in Giappone ma, a differenza dell'anno scorso, non ci saranno le restrizioni del COVID-19 e quindi l'intero spazio potrà essere utilizzato da espositori e visitatori. Sono previsti oltre 2.000 stand e 200.000 visitatori.

"Per la prima volta in quattro anni, il TGS occuperà l'intero padiglione della Makuhari Messe per l'esposizione fisica", ha pubblicato l'organizzatore. "Inoltre, rafforzeremo ulteriormente la sede virtuale e i progetti online per realizzare il più grande evento ibrido di sempre".