Payday 3 richiederà una connessione a internet anche in singolo

"No. Potrete giocare da soli, ma credo che dovrete avere una connessione per poter giocare perché è realizzato con l'Unreal Engine, utilizza la cross-progression e il cross-play. Credo che abbiamo bisogno che voi siate online"."

Le reazioni dei giocatori

Per quanto Payday sia una serie maggiormente votata al multiplayer, la notizia ha generato diverse critiche sui social, in particolare da chi ama utilizzare le mod. Come segnala Eurogamer c'è anche chi minaccia di annullare il proprio pre-order e invita altri giocatori a fare come lui.

Chiaramente c'è anche chi è completamente indifferente all'assenza di una modalità offline in Payday 3 in quanto è perennemente connesso alla rete mentre gioca e chi, pur non apprezzando questa limitazione, comprerà comunque il titolo di Starbreeze.

Vi ricordiamo che Payday 3 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 21 settembre 2023. Di recente abbiamo visto un nuovo video diario degli sviluppatori dedicato ai combattimenti che mostra nuovo gameplay.