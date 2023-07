Payday 3, un video diario sui combattimenti mostra nuovo gameplay

Scuola di polizia

Come saprete, in Payday 3 vestiremo i panni di una banda di criminali specializzati nei colpi in banca, e in ogni stage avremo modo di introdurci di soppiatto all'interno delle strutture, silenziare eventuali allarmi, imprigionare guardie o testimoni e procedere alla rapina nella maniera più silenziosa possibile.

Se tuttavia verremo scoperti, scatterà l'allarme e arriveranno i poliziotti: dapprima quelli di quartiere, poi la SWAT con le sue unità speciali. Fra queste spiccano categorie del tutto inedite ma anche pattern modificati rispetto al passato, che prevedono ora nuove, pericolose manovre d'attacco.

Per liberarci degli avversari in maniera più efficace serviranno armi potenziate, e in tal senso Payday 3 includerà un corposo sistema di progressione che ci porterà a possedere strumenti assolutamente precisi e letali dopo la necessaria gavetta.

Abbiamo provato Payday 3 alcuni giorni fa.