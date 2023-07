GTA 6: doppiatrice mette fine ai rumor, non sta lavorando sul gioco di Rockstar Games

GTA 6 è stato annunciato ufficialmente da tempo, ma non abbiamo alcuna informazione a riguardo. I rumor e i leak continuano quindi a imperversare, ma spesso si tratta di voci di corridoio senza fondamento. Ora, ad esempio, la doppiatrice Leslie Lluvet ha negato di far parte del cast del gioco di Rockstar Games.

GTA 6: il messaggio di Leslie Lluvet

Leslie Lluvet, come potete vedere qui sopra, ha condiviso tramite Instagram una comunicazione nella quale afferma che è stata bombardata da messaggi riguardo a GTA 6. Per questo motivo ha deciso di negare una volta per tutte di far parte del cast del gioco. "Non sono Lucia", dice la donna facendo riferimento al personaggio che secondo i fan interpreterà. "I sono Zenia in Far Cry 6. Smettetela di scrivermi, lol". Queste le parole di conclusione del messaggio.

La donna non è la prima al centro di rumor di questo tipo. Secondo i fan, Bryan Zampella era l'attore di uno dei personaggi principali di GTA 6 emersi tramite i leak, Jason. Un insider ha negato la veridicità di queste ipotesi, ma nel frattempo l'attore ha deciso di prendersi gioco dei fan condividendo delle foto nelle quali indossava abiti simili a quelli di personaggi di GTA.

In breve, tutte le ipotesi dei fan erano scorrette e l'unica cosa che possiamo fare è attendere un annuncio ufficiale da parte di Rockstar Games. GTA 6 potrebbe essere molto lontano, per quanto ne sappiamo. Di ufficiale sappiamo che GTA 6 deve essere "qualcosa di mai visto prima" ma anche familiare, per il CEO di Take-Two.