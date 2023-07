Assassin's Creed Mirage consentirà di imparare la storia di Baghdad grazie al Codex

In uscita il 12 ottobre, Assassin's Creed Mirage prenderà dunque sul serio il tema della divulgazione storica , come già hanno fatto i capitoli che lo hanno preceduto, proponendo anche i vari Discovery Tour per approfondire civiltà e costumi.

Nasconditi, uccidi, impara

Le immagini di Assassin's Creed Mirage che rivelano i contenuti del Codex parlano del Bazaar permanente di Baghdad, un grande mercato all'aperto in cui la gente poteva acquistare qualsiasi tipo di prodotto, dal cibo agli oggetti preziosi, ammirando spesso il frutto delle importazioni.

In un'altra sezione si parla di come ci si comportava a tavola, a partire dalla condivisione del cibo con gli ospiti per arrivare alla tipologia di piatti e bicchieri utilizzati, oppure di oggetti peculiari come l'astrolabio.

Abbiamo visto Assassin's Creed: Mirage in anteprima al Summer Game Fest 2023.