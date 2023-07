Il Metaverso 'non è morto, non è mai stato vivo': The Nation mostra l'insuccesso di questo mercato

The Nation ha pubblicato un report relativo allo stato di salute del metaverso nel quale spiega con grande semplicità che questo mercato " non è morto. Non è mai stato vivo ". In generale, presenta una situazione quasi catastrofica a livello economico e di interazioni per il metaverso.

I numeri del metaverso

Si cita ad esempio il fatto che Decentraland - la più grande e importante piattaforma metaverso - ha ottenuto unicamente 38 utenti attivi giornalieri. Horizon Worlds, il prodotto di punta di Meta (ex-Facebook, quindi non l'ultima arrivata) ha prodotto un totale di 470 dollari di ricavi a livello mondiale. Non è un errore di battitura, quattrocentosettanta dollari.

Il report indica anche come il problema non sia la mancanza di interesse: le persone, spiega The Nation, vogliono spendere tempo in spazi virtuali e tali luoghi svolgono un ruolo per la socializzazione, ma il pubblico non era interessato a questo tipo di metaverso. La testata spiega quindi come i metaversi di successo sono Roblox, Minecraft e Fortnite e infatti molti brand famosi hanno creato collaborazioni proprio all'interno di questi mondi.