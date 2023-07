Skyrim e le mod erotiche create con voci IA: i doppiatori protestano e chiedono la rimozione

Negli ultimi mesi le voci generate tramite IA sono divenute sempre più comuni nella scena del modding di Skyrim grazie allo strumento ElevenLabs. Nexus Mods, una delle più grandi piattaforme per le mod, ha anche dichiarato ad aprile 2023 che l'uso di mod generate tramite IA non è contrario alle regole, causando ovviamente le proteste di molti.

Skyrim è colmo di mod e non mancano quelle vietate ai minori. Alcune di queste utilizzano delle voci generate tramite IA per inserire nuovi dialoghi doppiati. Queste voci però sono basate su quelle di veri doppiatori che non hanno dato il proprio consenso e stanno ora protestando per quanto sta avvenendo.

I doppiatori e l'uso delle IA per le mod erotiche di Skyrim

Un nuovo lungo post dell'utente Twitter Robbie92 sostiene che "i doppiatori vengono abusati dalle comunità di modding" che utilizzano "la clonazione vocale dell'IA per creare e distribuire contenuti pornografici deepfake non consensuali". Il post include un elenco di doppiatori le cui interpretazioni sono state presumibilmente utilizzate nelle mod di Skyrim. In seguito alla diffusione di contenuti erotici di Skyrim creati tramite IA, diversi doppiatori hanno detto la propria.

"È davvero inquietante", ha dichiarato Elisa Gabrielli, che ha doppiato Maven Black-Briar in Skyrim e ha contribuito a decine di altri giochi. "Mi informerò".

"Se trovate la mia voce in una di queste situazioni, fatemelo sapere in modo che possa chiedere che venga tolta", aggiunge Ben Diskin, i cui numerosi lavori di doppiaggio nei videogiochi includono The Elder Scrolls Online. "Non acconsento all'utilizzo dei miei dati biometrici per questi scopi".

Il doppiatore Kyle McCarley, che ha doppiato anche diversi videogiochi tra cui The Elder Scrolls Online, ha fatto eco alla posizione di Diskin: "Per favore, ditemi se trovate la mia voce in questo tipo di contenuti. Non voglio che la gente usi l'IA per mettermi le parole in bocca".

Abbey Veffer, che ha doppiato diversi personaggi in Genshin Impact e The Elder Scrolls Online: Necrom, ha scritto: "Se trovate la mia voce in una di queste mod, per favore fatemelo sapere in modo che possa chiedere che venga tolta. Non acconsento e non acconsentirò mai che la mia voce venga usata per la sintesi dell'intelligenza artificiale, la clonazione, i deepfake, ecc. Non va bene".

Il doppiatore Zane Schacht ha ribadito che, pur considerando tutte le voci dell'IA come "spazzatura immorale", "una volta che si aggiungono contenuti sessuali al mix, la questione del consenso assume un significato completamente nuovo".

Le risposte comuni a favore delle mod vocali create con IA includono il fatto che questo dona libertà creativa ai modder. Si parla anche del fatto che il tutto non è a scopo di lucro e che è difficile ottenere doppiaggi reali visto che non ci sono i fondi per pagare i doppiatori. La verità però è che molte grandi mod hanno richiesto il supporto di doppiatori non professionisti, come nel caso di Fallout: London o di una mod per Hollow Knight che con il supporto di cento persone ha dato la voce a 400 personaggi. Le mod erotiche richiedono molto meno impegno e se i creatori fossero veramente interessati alla qualità e all'etica della situazione troverebbero un modo per doppiare i propri personaggi.

Nexus Mods ha precedentemente dichiarato di poter rimuovere i contenuti generati dall'IA in risposta a un "reclamo credibile da parte di un soggetto che ritiene che [una mod] lo danneggi", tra cui un doppiatore o il proprietario di un contenuto. Il sito dispone di un modulo DMCA per i progetti che utilizzano contenuti ritenuti rubati o usati in modo inappropriato, ma non è chiaro quanto questa via possa essere efficace per i doppiatori, data la grande quantità di mod AI da combattere.