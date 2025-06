Un video leak di Battlefield 6 mostra per la prima volta la campagna single player

Il multigiocatore è già comparso online, ma ora abbiamo modo di vedere una breve clip della campagna single player , che è stata estratta in formato video dai server client e non è un vero gameplay dalla versione di test.

Il nuovo Battlefield - noto comunemente ma non ufficialmente come Battlefield 6 - non è certo un segreto visto che sono in corso dei test tramite Battlefield Labs e che un annuncio è atteso nei prossimi mesi, ma comunque per poter vedere qualcosa di questo videogioco è necessario fare affidamento sui leak .

Il video leak di Battlefield 6

Come potete vedere, si tratta inoltre di una versione non definitiva: è un pezzo di gioco incompleto, con frame rate a dir poco ballerino, dei chiari bug, un certo livello di sporcizia visiva e intere componenti non intese per la versione finale del videogioco. Nondimeno è un modo per vedere in anteprima qualche frammento di Battlefield 6 e capire cosa possiamo aspettarci.

Sulla base di quanto indicato, questo video mostra un breve segmento di una missione single player nella quale viene chiesto al giocatore di distruggere una diga in Tagikistan: il video mostra il finale della sequenza di gioco, quando l'utente assiste all'esplosione che per poco non lo coinvolge.

Il leaker afferma anche che - sulla base di quanto ha potuto vedere tramite il client di Battlefield 6 - l'avventura sarà divisa in un prologo e otto missioni, ambientate in vari luoghi del mondo come Egitto, il già citato Tagikistan, gli USA e Gibilterra. Ovviamente non è detto che questo specifico filmato appaia nel videogioco finale: è possibile che sia un vecchia versione e che una volta pubblicato il gioco completo sia sostituita da qualcosa di completamente diverso.

