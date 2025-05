Il prossimo Battlefield non blocca le armi in base alle classi: i fan non sono contenti ma DICE spiega perché

I giocatori hanno dei dubbi a riguardo e quindi gli sviluppatori di Battlefield presso DICE hanno sfruttato il server di Discord dedicato al test per tranquillizzare i fan .

Il prossimo Battlefield non ha ancora un nome o una data di uscita precisa, ma se ne sta discutendo molto in seguito alle prove avvenute all'interno di Battlefield Labs. Proprio da questa fase di test è nato un grande dubbio tra i fan: le armi non sono "bloccate" per ogni classe e tutti possono usare qualsiasi bocca da fuoco senza limitazioni.

Cosa ha detto DICE sul nuovo Battlefield

A parlare con i giocatori è nello specifico il Lead Producer di Battlefield, David Sirland, che ha scritto un messaggio nel quale spiega il motivo dietro tale scelta.

A suo dire, lo scopo è incentivare i giocatori a giocare le varie classi in base ai vantaggi che essere garantiscono alla squadra e non in base all'arma che si ha più voglia di utilizzare.

Sirland ammette che è necessario che le classi siano perfettamente bilanciate e abbiano una propria identità, così che possano risultare interessanti sul lungo termine. Per questo motivo, dice, il team ne sta parlando e sta facendo dei test con la community. Sa bene che si tratta di un argomento che scatena opinioni contrastanti e per questo è cruciale fare in modo che sia tutto perfetto.

Un carro armato di Battlefield

Continua affermando che ora come ora il compito dei giocatori è proprio trovare quelle combinazioni di armi e classi che rischiano di essere troppo potenti, per poi segnalare il tutto al team. Dovremo vedere in che modo le cose si evolveranno.

Ricordiamo che il nuovo Battlefield verrà annunciato quest'estate e ha già una finestra di lancio ufficiale.