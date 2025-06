Monster Hunter Wilds riceve un'altra valanga di recensioni negative su Steam, tanta insofferenza per l'ottimizzazione

Sulle oltre 8.000 recensioni degli ultimi 30 giorni, circa l'82% è negativo . Di conseguenza, le recensioni positive complessive sono scese ulteriormente al 59% , una cifra molto bassa per un titolo che, prima del lancio, era considerato tra i potenziali candidati al GOTY. Questo dato si riflette anche nei numeri di SteamDB, che registra un calo di circa il 98% degli utenti contemporanei rispetto al debutto .

Monster Hunter Wilds , nonostante le oltre 10 milioni di copie vendute nel primo mese dal lancio e i numeri di affluenza altissimi registrati su Steam , ha ricevuto tantissime critiche dai giocatori. E la situazione non sembra essere migliorata nel tempo, anzi. In particolare, il titolo Capcom è tornato sotto i riflettori per una nuova ondata di recensioni negative su Valve, ottenendo una media "Estremamente negativa" nell'ultimo mese.

L'ottimizzazione non è l'unico problema

La maggior parte delle recensioni recenti continua a segnalare un'ottimizzazione su PC insoddisfacente. Evidentemente, gli interventi apportati da Capcom negli ultimi tre mesi non hanno dato i risultati sperati, e alcuni utenti segnalano persino nuovi problemi, tra cui difficoltà nell'avviare il gioco o crash più frequenti.

Non si tratta però dell'unica critica: diversi giocatori lamentano un livello di difficoltà troppo basso, con poche sfide davvero stimolanti. Altri sottolineano la scarsità di contenuti al lancio e di come quelli arrivati con gli aggiornamenti gratuiti siano stati distribuiti con il contagocce. Nel mezzo c'è anche chi afferma che parte dei contenuti aggiuntivi sono in realtà elementi tagliati dal gioco base e presenti negli altri giochi fin dal lancio.

L'utente Hash Slinging Slasher ha riassunto in modo tagliente i principali difetti con un commento al vetriolo: "Monster Hunter Milds: decisamente troppo breve, troppo facile, troppo semplificato, troppo costoso e gira malissimo."

La speranza, ovviamente, è che i prossimi aggiornamenti riescano a rimettere in carreggiata l'esperienza. A tal proposito, il Title Update 2 è dietro l'angolo: sarà pubblicato entro la fine del mese e verrà presentato in pompa magna durante il Capcom Spotlight previsto per la prossima settimana.