Monster Hunter Wilds svela il periodo di uscita del Title Update 2, aggiungerà Lagiacrus e gli stili arma

L'estate a caccia del Lagiacrus

Lo stesso messaggio ribadisce che il Title Update 2 introdurrà gli Stili Arma (per modificare l'aspetto dell'equipaggiamento) e il Lagiacrus (pur non essendo menzionato direttamente, l'immagine allegata non lascia dubbi al riguardo). Inoltre, il post parla di "mostri", al plurale, suggerendo che l'update potrebbe includere un'altra creatura da cacciare o una versione arci-temprata di uno degli Apex di Wilds.

"Cacciatori, il Title Update 2 gratuito verrà pubblicato alla fine di questo mese!" recita il post di Capcom. "Siamo entusiasti di condividere con voi che il TU2 verrà pubblicato alla fine di giugno, portando nuovi mostri da cacciare, Stili Arma e altre modifiche e miglioramenti annunciati nella lettera del director."

In un lungo messaggio pubblicato alla fine di maggio, il director Tokuda ha rivelato alcune delle novità in arrivo su Monster Hunter Wilds nei prossimi mesi, andando oltre i contenuti previsti per il Title Update 2. Tra queste figurano importanti modifiche al bilanciamento del Martello e un "nuovo sistema" pensato per "ottenere ricompense ed equipaggiamenti che permetteranno di diversificare le configurazioni delle abilità".