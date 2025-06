Microsoft Edge: il nuovo strumento di ricerca AI capirà i tuoi errori di battitura e agirà nella cronologia

Microsoft tenta di rimanere al passo nel settore dei browser e lo fa aggiornando Edge, introducendo una nuova funzione che sfrutterà l'intelligenza artificiale e che renderà più semplice la ricerca di vecchi siti web consultati in precedenza. All'interno della cronologia sarà possibile sfruttare l'IA per riprendere e ritrovare delle pagine che abbiamo già visitato .

La ricerca anche tramite errori

Come funziona, nello specifico, questa nuova ricerca migliorata tramite l'AI nella cronologia di Microsoft Edge? Una delle caratteristiche più interessanti e che più vanno in direzione dell'utente è quella per cui, l'IA , è in grado di comprendere e identificare gli errori commessi dagli utenti.

Logo Microsoft Edge

Basterà scrivere delle frasi d'uso comune, dei sinonimi o anche delle parole sbagliate che, al momento della ricerca, ci hanno poi portato al risultato che volevamo ottenere. L'intelligenza artificiale, agendo all'interno della cronologia, sarà in grado di recuperare tali informazioni per raggiungere, poi, la pagina, il portale o il sito web consultato e che volevamo recuperare.