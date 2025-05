Monster Hunter Wilds svela l'arrivo degli Stili Arma, mostri temprati più forti e modifiche al bilanciamento

Nel lungo messaggio presente sul sito ufficiale Tokuda ha svelato molte informazioni interessanti. Ad esempio, ha svelato che i tanto agognati Stili Arma (necessari per modificare l'aspetto delle armi) arriveranno con il Title Update 2, ha parlato delle modifiche di varie armi e ha accennato a un futuro sistema con nuove ricompense che darà maggiori opzioni ai cacciatori in termini di abilità da inserire nel set, offrendo di conseguenza nuovi stimoli per tornare o rimanere sul gioco (il che magari aiuterà a rimpolpare i numeri di affluenza, colati a picco a pochi mesi dal lancio ).

In vista del lancio della collaborazione tra Monster Hunter Wilds e Street Fighter 6, il director Yuya Tokuda ha pubblicato una lunga lettera per i fan dove parla delle novità in arrivo con l'aggiornamento di domani e del tanto atteso Title Update 2 previsto per l'estate, che sappiamo già introdurrà il Lagiacrus.

Le novità della patch 1.011: mostri temprati potenziati, modifiche al bilanciamento e ottimizzazioni

Per prima cosa, Tokuda ha confermato che l'aggiornamento 1.011 di Monster Hunter Wilds in programma per domani aggiungerà le versioni a otto stelle dei mostri temprati Gore Magala, Rey Dau, Uth Duna, Nu Udra e Jin Dahaad, offrendo così una sfida maggiore a quella attuale. A questo proposito sono state fatte anche delle modifiche, affinché appaiano delle missioni ad alta difficoltà con maggiore frequenza in base al Grado Cacciatore dell'utente.

Inoltre, la patch apporterà delle modifiche al bilanciamento di Martello, Corno da Caccia, Lancia-fucile, Balestra leggera e pesante, con alcuni ritocchi sia per diminuire la potenza di alcune mosse che altri per migliorarne le prestazioni. Trovate tutti i dettagli nelle note dell'aggiornamento disponibili in italiano a questo indirizzo.

Non mancheranno anche una serie di modifiche alla qualità della vita, come ad esempio la possibilità di visualizzare la fauna endemica catturata e migliorie dell'interfaccia, nonché delle ottimizzazioni delle prestazioni. In particolare si parla di uso della VRAM ottimizzato e fix per i crash legati a questo aspetto.