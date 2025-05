Zoom e Klarna affidano le call ai loro avatar AI: l’era della leadership virtuale è appena iniziata

La trasformazione digitale guidata dall'intelligenza artificiale sta ridefinendo non solo i processi operativi, ma anche il modo in cui le aziende comunicano, persino al vertice. Un nuovo trend si sta affermando nel mondo tech: l'uso di avatar AI per sostituire i CEO durante riunioni e presentazioni ufficiali . Due esempi emblematici sono emersi negli ultimi giorni: Sebastian Siemiatkowski, CEO di Klarna, e Eric Yuan, CEO di Zoom, hanno entrambi affidato i loro interventi più rilevanti a versioni digitali di sé stessi, portando l'intelligenza artificiale su un nuovo piano di rappresentanza e comunicazione aziendale.

Klarna, che ha già investito molto nell'integrazione dell'AI nei suoi processi interni, ha più volte sottolineato l'efficacia di questi strumenti anche per ridurre la dipendenza dalla forza lavoro umana in ruoli ripetitivi e comunicativi. L'uso di un avatar in un'occasione tanto importante segna un punto di svolta: non si tratta più solo di automatizzare l'assistenza clienti o i flussi operativi, ma di dare un volto credibile all'azienda attraverso una replica digitale del suo leader.

La prima mossa è arrivata da Klarna, la nota piattaforma di pagamento "buy now, pay later". In occasione della pubblicazione dei risultati finanziari del Q1 2025, l'azienda ha diffuso un video con l'avatar AI di Siemiatkowski, che ha presentato i dati agli stakeholder . Non si è trattato di un semplice esperimento tecnico: l'obiettivo era dimostrare come la comunicazione aziendale pubblica possa essere affidata a un'intelligenza artificiale, mantenendo precisione, presenza e professionalità.

Zoom segue l’esempio con l’avatar AI del suo fondatore

La conferma che il trend sta decollando arriva da Zoom, la piattaforma di videoconferenze simbolo della comunicazione aziendale moderna. Durante la call sui risultati finanziari del Q1 2026, il fondatore e CEO Eric Yuan ha utilizzato un proprio avatar AI per gestire la maggior parte della presentazione. Solo in un secondo momento è intervenuto in persona, per commentare l'esperienza e sottolineare come questa scelta rientri nel suo piano strategico per una produttività sempre più guidata dall'AI.

Yuan ha infatti espresso entusiasmo per l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e per l'impatto che può avere nel migliorare l'efficienza e la scalabilità dei processi comunicativi. Zoom, come molte altre aziende tech, sta puntando sull'automatizzazione intelligente delle interazioni interne ed esterne, e la sperimentazione degli avatar è un primo assaggio di una visione a lungo termine.