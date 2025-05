Monster Hunter Wilds presenta il crossover con Street Fighter 6 con contenuti gratis e a pagamento

Il crossover sarà disponibile a partire dal 28 maggio . Introdurrà sia una serie di contenuti gratuiti per tutti i giocatori che un DLC a pagamento con costumi per Alma, gesti, adesivi e altro ancora. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare qui sotto.

A caccia di mostri nei panni di Akuma

Tra i contenuti gratis per tutti troviamo il nuovo incarico secondario "Forza Suprema" in cui impersoneremo Akuma e le missioni Arena "Forza demoniaca" e "La vera Forza". Completandole tutte i giocatori riceveranno il set armatura e lo stile equipaggiamento completi da cacciatore "Akuma" e quello per il compagno Felyne di "Blanka-Chan", nonché uno sfondo del profilo cacciatore, una targhetta e una posa.

Equipaggiando il set o lo stile armatura completo "Akuma", non solo il cacciatore assumerà le fattezze del lottatore di Street Fighter, ma potra combattere i mostri usando le mani nude sferrando le sue micidiali tecniche e sfruttando il Drive Impact, un sistema esclusivo di Street Fighter 6.

Nello specifico, il sito ufficiale spiega che sarà possibile selezionare le azioni di Akuma dalla barra oggetti per sferrare una combo automatica e concatenare vari attacchi in combo e mosse speciali, come il Gou Hadoken e il Gou Shoryuken. Non solo, le combo e le altre azioni di Akuma hanno proprietà di stordimento, mentre l'azione Drive Impact innesca un contrattacco di reazione come alcune delle armi di Wilds (Spadascia, Spadone, Martello, ecc.). Insomma, in pratica è quasi come avere la tanto agognata quindicesima arma a lungo richiesta dai giocatori.

Come accennato in apertura, sempre il 28 maggio verrà pubblicato un DLC a pagamento del crossover con Street Fighter 6, di cui al momento non è stato indicato il prezzo. Include i costumi di Chun-Li e di Cammy per l'assistente Alma, il ciondolo "Pupazzo di Blanka-Chan", un set di adesivi, i gesti Hadoken, Shoryuken, Tatsumaki Senpu-kyaku con proprietà d'attacco.