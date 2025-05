TikTok, arriva la possibilità di salvare le canzoni su SoundCloud

Nel corso degli ultimi anni, TikTok ha introdotto numerose funzionalità e novità alla sua piattaforma, complice anche il successo e l'utilizzo sempre più crescente dell'intelligenza artificiale che ha portato tra le altre cose all'arrivo di AI Alive, che consente di trasformare foto in video partendo da un semplice prompt di testo fornito dall'utente. Di recente, il celebre social network ha continuato il processo di integrazione con alcuni dei servizi musicali più popolari al mondo, tra cui la condivisione diretta su Spotify e Apple Music. In particolare, nel corso delle ultime ore, il social network ha annunciato l'introduzione di una specifica funzionalità dedicata ai brani musicali e all'integrazione con SoundCloud , uno dei servizi di streaming musicale più utilizzati al mondo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Arriva il salvataggio dei brani con SoundCloud

TikTok ha introdotto di recente una nuova funzionalità che permetterà di salvare le tracce musicali direttamente su SoundCloud, creando una vera e propria playlist apposita su tale piattaforma. Scorrendo il feed di TikTok, succede spesso infatti di imbattersi in brani musicali di proprio interesse, e la nuova funzionalità viene proprio in aiuto a tal proposito. Per usufruire della nuova funzionalità, è sufficiente infatti cliccare sulla traccia musicale attualmente in riproduzione, per poi cliccare sulla voce "Aggiungi all'app di musica".

TikTok e l'integrazione con SoundCloud

Ogni traccia viene aggiunta in modo completamente automatico su una playlist dedicata presente su SoundCloud, consentendo così di ascoltarla in ogni momento. Si tratta di una funzione molto interessante soprattutto per gli artisti musicali emergenti, che in questo modo avranno una possibilità in più per aumentare la loro fanbase grazie agli ascolti provenienti direttamente da TikTok.