Monster Hunter: World guida la classifica dei giochi Capcom più venduti di sempre

La classifica dei giochi Capcom più venduti di sempre è guidata da Monster Hunter: World, che con i suoi 28,50 milioni di copie si pone come un avversario davvero difficile da battere. Anche sottraendo i numeri totalizzati dalla Iceborne Master Edition, la saga si mantiene sui 21,50 milioni di copie.

È naturalmente il franchise a essere molto forte, come dimostra la seconda posizione di Monster Hunter Rise, con i suoi 17,10 milioni di copie vendute, mentre Monster Hunter Wilds, come sappiamo, ha superato quota 10,10 milioni di copie.

Il podio viene chiuso dal remake di Resident Evil 2, che ha registrato finora vendite per 15,40 milioni di unità, ponendosi come il più grande successo di sempre per la serie survival horror: dietro di lui ci sono Resident Evil 7 biohazard con 14,70 milioni di copie e Resident Evil Village con 11,30 milioni.

Per quanto concerne invece le altre proprietà intellettuali della casa di Osaka, troviamo Devil May Cry 5 in tredicesima posizione con 9,10 milioni di copie vendute, seguito da Street Fighter V con 7,80 milioni. Il quarto brand per importanza è quello di Ace Attorney: la Trilogy ha raggiunto quota 4,10 milioni di unità vendute.