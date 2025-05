Il cast del film di Street Fighter potrebbe includere Jason Momoa, Roman Reigns e altre star

Secondo un report pubblicato da Deadline, numerosi attori di fama internazionale sono stati contattati per entrare a far parte del cast del nuovo film di Street Fighter.

L'elenco degli attori in trattativa include anche Andrew Koji (Bullet Train), Noah Centineo (Warfare), Jason Momoa (il film di Minecraft, Game of Thrones) e Roman Reigns, celebre wrestler della WWE e attore in film come Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.