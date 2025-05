Svelate le dimensioni di Elden Ring Nightrein su PS4 e PS5 e le data del preload sul PlayStation Store

Il lancio di Elden Ring Nightreign è ormai quasi dietro l'angolo e come da tradizione l'account PlayStation Game Size ha svelato su X le dimensioni del download delle copie digitali del nuovo titolo di FromSoftware e da quando sarà possibile eseguire il preload tramite il PlayStation Store.

Stando alle informazioni condivise, Nightreign di certo non richiederà di fare chissà quale spazio nell'SSD della vostra console. Infatti, le dimensioni sono di 21,156 GB su PS5 e di 21,176 GB su PS4, molto meno di tante altre produzioni odierne. Possiamo dare per scontato che anche il peso delle altre versioni risulterà altrettanto contenuto. Al totale vanno aggiunti 738 MB per scaricare l'artbook e la soundtrack in formato digitale, un bonus incluso con la Deluxe Edition in vendita a 54,99 euro.