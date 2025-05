Google AI Mode: sarà possibile "provare i vestiti" online facendoli acquistare all'AI al minimo prezzo

Quante volte vi siete trovati di fronte ad una bella maglietta, un bel pantalone o ad un abito ma, non avendo avuto modo di provarlo e di vedere come effettivamente vi stesse, avete perso un'occasione rimandando l'acquisto? Durante l'ultimo Google I/O 2025, la kermesse annuale in cui l'azienda di Mountain View annuncia e presenta le principali novità che introdurrà nel corso dell'anno, è stata presentata una funzione AI che vi permetterà di provare i vestiti direttamente online.

Attualmente questa funzionalità è in fase di studio e lancio nei Search Labs negli Stati Uniti. Google ha affermato che, grazie a questa innovazione, l'AI sarà in grado di "comprendere il corpo umano, le sfumature dell'abbigliamento e come il modo in cui i diversi materiali si piegano, si allungano e si drappeggiano su corpi diversi".