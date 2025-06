Monster Hunter Wilds registra un crollo di giocatori attivi su Steam: persi il 98% degli utenti contemporanei

Ricordiamo che si tratta sempre di dati parziali in quanto relativi alla sola piattaforma PC e alla metrica particolare dei giocatori attivi in contemporanea sul gioco, ma essendo un titolo con elementi online ed essenzialmente live service risultano comunque indicativi.

Monster Hunter Wilds è stato protagonista di un lancio da record su Steam , avendo registrato un picco di 1.179.869 giocatori nel periodo immediatamente successivo all'uscita, ma i numeri sono presto crollati, e quello registrati di recente parlano di un calo di praticamente il 98% in termini di utenti contemporanei.

I dati sui giocatori attivi in Monster Hunter Wilds su Steam sono alquanto sconcertanti, avendo perso circa il 98% dei giocatori contemporanei visti al lancio secondo i dati di SteamCharts, ma gli aggiornamenti potrebbero risollevare la situazione.

Gli aggiornamenti possono risollevare la situazione?

L'emorragia di giocatori era stata già rilevata il mese scorso, quando i numeri di Monster Hunter Wilds si erano praticamente allineati a quelli di Monter Hunter: World, un gioco uscito più di sette anni fa, ma la questione è proseguita, sebbene a ritmo meno repentino.

Un altro dato che fa riflettere è il fatto che la velocità con cui il gioco sta perdendo giocatori è molto superiore a quella registrata per lo stesso fenomeno in Monster Hunter: World e Rise, cosa che indica una tendenza specifica di questo nuovo capitolo.

La situazione non è semplice per Capcom, ma potrebbe essere risollevata attraverso il supporto a lungo termine previsto per il gioco: sebbene si possa tranquillamente dire che Monster Hunter Wilds sia stato un successo commerciale, viste le vendite registrate finora, considerando la sua struttura dev'essere comunque valutato sul lungo termine.

Già il Title Update 2 gratuito annunciato e previsto per questo mese potrebbe avviare una nuova tendenza positiva, ma si tratta di vedere come Capcom avrà intenzione di organizzare i contenuti del gioco per attirare nuovamente gli utenti nel suo mondo.