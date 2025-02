Monster Hunter Wilds è da record su Steam: quasi un milione di utenti contemporanei a due ore dal lancio

Per la precisione SteamDB registra un picco di 987,482 giocatori , con le copie digitali che sono state rese disponibili solo alle 06:00 di stamani, in pratica meno di tre ore fa. E siamo solo all'inizio del weekend, con i numeri che sicuramente continueranno a salire soprattutto tra sabato e domenica, ovvero i giorni di maggiore affluenza su Steam. Sicuramente meno strabiliante il parere preliminare degli utenti, con il gioco che attualmente ha solo il 40% di valutazioni positive .

Senza dubbio Monster Hunter Wilds era uno dei giochi più attesi del 2025 e i numeri registrati su Steam a pochissime ore dal lancio lo ribadiscono e per certi versi superano anche le aspettative. Il nuovo episodio della serie hunting game di Capcom ha raggiunto quasi 1 milione di utenti simultanei a pochissime ore dalla pubblicazione.

È già un record per Capcom

Giusto per fare un paragone, Monster Hunter World ha raggiunto un picco massimo di "soli" 334.684 giocatori, mentre Rise non è andato oltre 231.360 utenti. Wilds da solo praticamente quasi raddoppia i numeri di entrambi combinati. Al momento si tratta anche del gioco pubblicato da Capcom con il più alto numero di utenti contemporanei, superando Capcom Arcade Stadium con 488.791 giocatori.

Il Rompopolo di Monster Hunter Wilds

Prendendo come riferimento l'intero catalogo di Steam, al momento Monster Hunter Wilds è ottavo sopra Elden Ring e vicinissimo a superare Cyberpunk 2077 con i suoi 1.054.388 utenti simultanei. In tutto ciò, inoltre, non conosciamo i dati d'affluenza su console, che potrebbero essere altrettanto positivi.

Rimanendo in tema, ieri Capcom ha svelato la finestra di uscita del primo aggiornamento maggiore di Monster Hunter Wilds, accennando a un nuovo "mostro formidabile". Se anche voi avete iniziato a giocarci, vi suggeriamo di leggere la nostra guida alle meccaniche di gioco.