Monster Hunter Wilds: guida alle nuove meccaniche di combattimento

Monster Hunter Wilds si sviluppa in piena continuità rispetto al capitolo World, partendo dal medesimo scheletro per poi svilupparlo in direzioni inesplorate grazie all'inedito approccio al mondo - questa volta totalmente aperto - e soprattutto alle cacce, che rimangono assolute protagoniste dell'operazione. Ciò detto le novità non mancano di certo, anzi, ma vanno a impattare prevalentemente sulla meccanica di gioco vera e propria, senza introdurre grandi rivoluzioni e dedicandosi invece a stratificare le dinamiche fondamentali, in particolar modo quelle dedicate al puro e semplice combattimento. In questa guida di Monster Hunter Wilds spieghiamo nel dettaglio le nuove meccaniche di combattimento che tutti i cacciatori, sia quelli veterani sia i neofiti, dovrebbero apprendere e padroneggiare il prima possibile, perché portano dei cambiamenti notevoli nell'esperienza e in certi casi stravolgono l'intero funzionamento di determinate armi. Elementi come il Focus Mode, gli Attacchi Offset o le ferite mutano profondamente il modo in cui si approcciano i mostri in giocatore singolo, ma soprattutto quando si combatte in squadra, pertanto le analizzeremo nei minimi particolari.

Modalità Focus - Focus Mode La modifica più impattante apportata al gameplay di Monster Hunter Wilds risiede nella Modalità Focus o Focus Mode, un sistema di mira legato alla pressione del grilletto sinistro che consente di direzionare gli attacchi con precisione millimetrica. Vale la pena menzionare il fatto che è possibile affrontare l'intero combattimento in Focus, pertanto effettuando tutte le classiche manovre del sistema di combattimento di Monster Hunter tenendo premuto il relativo input senza mandare a vuoto nemmeno un colpo. Tale dinamica finisce per premiare tantissimo anche l'input attraverso mouse e tastiera: sfruttando il mouse come device principale è semplicissimo ancorarsi al mostro e fare in modo di concentrare tutti gli attacchi su di lui. Con la meccanica di Focus è possibile mirare i colpi anche durante la carica e addirittura durante l'animazione Questa dinamica cambia profondamente il funzionamento di tantissime armi all'interno dell'arsenale potenziandone enormemente le prestazioni in battaglia: per fare un esempio, il famoso colpo caricato dello Spadone può essere reindirizzato durante la carica tramite il Focus Mode e lo stesso discorso rimane valido per tutti gli attacchi storicamente difficili da mettere a segno, come la Scarica Elementale della Lama Caricata o quella della Spadascia. Abbiamo scelto di cominciare da questa meccanica perché è imperativo prenderci confidenza il prima possibile: i mostri di Wilds si muovono parecchio, ma tramite un utilizzo corretto del focus è decisamente più semplice riposizionarsi. Alcune mosse che hanno beneficiato enormemente del Focus Mode sono: Martello - Colpo Caricato Brutale (R2 tenuto premuto + △O tenuto premuto)

Spadone - Carica Grado 3 (△ al massimo livello di carica)

Lama Caricata - SAED (quando lo scudo è carico, △O + △O)

Lancia Fucile - Wyrmstake (△O)

Ferite La seconda meccanica fondamentale introdotta da Wilds risiede nelle Ferite. Le Ferite sono per l'appunto degli squarci che è possibile aprire sulle scaglie dei mostri, che - per chi ha giocato a Monster Hunter Worlds - funzionano esattamente come le parti tenderizzate tramite il Rampino Artiglio. In poche parole, il punto esatto in cui al nemico viene aperta una Ferita riceverà danni e critici enormemente maggiorati, incrementando tantissimo il potenziale di danno che è possibile infliggere al mostro tramite qualsiasi genere di attacco. Le ferite sono una dinamica centrale di Wilds Ci sono diverse cose da sapere sulle Ferite, molte delle quali richiedono di giocare in una certa maniera specialmente quando ci si trova ad affrontare le sessioni in multigiocatore: Per prima cosa, le ferite sono visibili solamente quando si attiva il Focus Mode (LT) come dei tagli di colore rosso acceso.

(LT) come dei tagli di colore rosso acceso. Le Ferite si aprono attaccando i mostri normalmente , ma alcune armi sono più efficaci di altre nell'applicare Ferite ai mostri.

, ma alcune armi sono più efficaci di altre nell'applicare Ferite ai mostri. Le Ferite non sono permanenti , ma dopo aver ricevuto un determinato numero di colpi saranno distrutte provocando gravi danni e uno stordimento al mostro.

, ma dopo aver ricevuto un determinato numero di colpi saranno distrutte provocando gravi danni e uno stordimento al mostro. Le Ferite possono essere distrutte istantaneamente tramite il Focus Strike , la meccanica che tratteremo nella sezione successiva.

, la meccanica che tratteremo nella sezione successiva. Distruggere le Ferite non è sempre una buona idea, anzitutto perché le Ferite aperte incrementano il danno che si infligge al nemico, ma soprattutto perché per molti tipi di arma - come vedremo tra poco - le Ferite rappresentano delle risorse importantissime.

Focus Strike - Fendente Preciso Tenendo premuto il grilletto sinistro (LT-L2) e utilizzando il dorsale destro (RB-R1) si utilizza il Focus Strike, un nuovo tipo di attacco che è possibile eseguire unicamente durante l'utilizzo della Focus Mode. Questo attacco di per sé non fa niente, è un attacco molto più debole rispetto alle opzioni standard, ma se viene utilizzato per colpire una Ferita aperta scatena un'animazione unica che infligge enormi quantità di danni al nemico e distrugge la ferita, spesso stordendo il mostro e mandandolo a gambe all'aria. Sembra una meccanica molto potente, vero? In effetti è molto potente, ma bisogna tenere conto di una dinamica fondamentale: per molte armi l'utilizzo del Focus Strike per distruggere le Ferite è una risorsa fondamentale per accedere al pieno potenziale delle armi, quindi bisogna fare molta attenzione al momento in cui si sceglie di utilizzarlo. Il Focus Strike permette di infliggere gravissimi danni e accumulare risorse per le armi Vediamo cosa succede a ciascuna delle armi che ottengono bonus tramite il Focus Strike: Arma Effetto Focus Strike Lama Caricata Attiva la Savage Axe, ovvero la modalità "motosega" Spada Lunga Carica istantaneamente la Barra Spirito dell'arma Falcione Insetto Garantisce in un colpo solo tutte le essenze del nemico, caricando l'arma al massimo Spadone Attaccando subito dopo il Focus Strike, il colpo sarà subito all'ultimo livello di carica Lame Doppie Esegue l'attacco aereo di Levi Ackermann in Attack On Titan Martello Permette di accedere senza carica al Big Bang Caricato Brutale Corno da Caccia Attiva un assolo in cui si possono concatenare 5 note musicali per applicare buff Lancia Attiva una carica che può colpire ripetutamente il mostro Lancia Fucile Attiva un attacco perforante che pianta la Wyrmstake nel nemico, causando un'esplosione Spadascia Attiva direttamente una Scarica Elementale Spada e Scudo Si appende al nemico e offre due follow up, uno schianto e un uppercut Arco Spara una raffica di frecce che inseguono automaticamente ferite e traccianti, poi segue con un Perfora Draghi Balestra Leggera Spara una granata che apre nuove Ferite e ricarica la barra Balestra Pesante Spara un missile perforante che apre nuove ferite e ricarica la barra Ogni arma ha un Focus Strike unico che garantisce risorse proprie Già solo osservando questa semplice tabella è facile rendersi conto che alcune armi hanno molto più bisogno delle ferite rispetto ad altre: Lama Carica e Falcione Insetto, per esempio, possono accedere alle loro modalità più potenti semplicemente utilizzando un Focus Strike, dunque è una meccanica a cui bisogna prestare molta attenzione specialmente quando si gioca assieme a un gruppo di cacciatori, perché loro potrebbero averne bisogno per attaccare al massimo del potenziale. In solitaria, invece, bisogna semplicemente trattare Ferite e Focus Strike come risorse da consumare al momento opportuno.

Cavalcatura dei Mostri La cavalcatura dei mostri introdotta in Monster Hunter Wilds funziona in maniera pesantemente diversa rispetto alle ultime due iterazioni della serie. Come sempre ha una probabilità di attivarsi saltando verso un mostro (per esempio usando una sporgenza) e attaccando quando ci si trova a mezz'aria, ma come sempre non si tratta di un'operazione garantita. In caso di riuscita, avrà inizio una fase di cavalcatura che è al tempo stesso molto più limitata rispetto a Rise e Iceborne - dato che non è possibile "guidare" direttamente il mostro e nemmeno ridirezionarlo all'interno dell'ambientazione - ma non per questo meno profonda. La Cavalcatura dei Mostri è stata resa più semplice rispetto agli ultimi episodi Una volta in sella si hanno a disposizione diverse opzioni di attacco: con O/B si effettua un attacco rapido, con △/Y si effettua un attacco potente, mentre con R1/RB si utilizza l'attacco focus. Al tempo stesso, è possibile utilizzare l'analogico del movimento per muoversi lungo il corpo del mostro, balzando fra la coda, il busto, la testa e il volto. Il mostro non rimarrà inerte, ma tenterà in ogni modo di divincolarsi dalla cavalcata cercando di colpirvi con degli attacchi, ma è sufficiente balzare in un'altra posizione per non subire alcun effetto. Questa dinamica può essere sfruttata a proprio vantaggio: andando sulla faccia del mostro, questi tenterà di disarcionarvi sfruttando i muri circostanti ma finirà per stramazzare al suolo, esattamente come accadeva in Monster Hunter World. La novità sta nel fatto che, dopo aver attaccato un particolare segmento del mostro mentre siete in cavalcatura, aprirete una Ferita nella zona corrispondente. A quel punto è possibile utilizzare un Focus Strike con R1/RB per scatenare gli effetti tipici dei Focus Strike e buttare a terra il mostro in grande stile. In poche parole, si tratta di un metodo alternativo per accedere alle modalità potenziate di alcune armi abbattendo il mostro nel processo e rendendo molto più semplice mettere a segno gli attacchi successivi. Quando si gioca in squadra la strategia migliore è andare sulla faccia del mostro, portarlo a schiantarsi, lasciare che i compagni gli infliggano molti danni e solo alla fine utilizzare il Focus Strike per dargli il colpo di grazia.

Attacco Furtivo Una meccanica che si corre seriamente il rischio di sottovalutare e che per abitudine ai capitoli precedenti è molto facile che passi in sordina è quella che permette di infliggere attacchi furtivi ai mostri ignari. Avvicinandosi a un mostro qualsiasi con l'arma ancora rinfoderata è sufficiente premere O/B quando compare l'apposito indicatore per utilizzare un attacco furtivo, ovvero un colpo unico di cui è dotata ogni arma che infligge danni molto pesanti e funziona perfettamente come setup per avviare il combattimento e concatenare ulteriori tecniche. Se il mostro non vi ha ancora notato potete effettuare un attacco furtivo La cosa importante da sapere è che l'attacco furtivo si può utilizzare più di una volta su ogni mostro: se il mostro cambia area e non si accorge della vostra presenza, potete utilizzare nuovamente questa tecnica per infliggergli parecchi danni. Allo stesso modo, utilizzando uno strumento come il Mantello Mimetico che vi rende totalmente invisibili agli occhi del mostro, potete tranquillamente resettare il combattimento e attaccarlo nuovamente in maniera furtiva, ottenendo un discreto vantaggio. Specifichiamo inoltre che tutte le armi che dispongono di una carica, come la Lama Caricata o la Spadascia, beneficiano enormemente da questa tecnica, dato che contribuisce a riempire la barra o le relative fiale in totale sicurezza.

Power Clash e Perfect Guard - Scontro di Forza e Guardia Perfetta Il Power Clash di Monster Hunter Wilds è una nuova meccanica legata agli scudi che ne incrementa notevolmente l'efficacia durante il combattimento. Subito dopo aver eseguito una Perfect Guard o Parata Perfetta - ovvero sollevando lo scudo con R2/RT appena prima che il mostro colpisca il giocatore - c'è una probabilità di scatenare il Power Clash, fondamentalmente uno scontro fra cacciatore e personaggio nel quale bisogna premere ripetutamente il pulsante d'attacco. In caso di vittoria, il mostro sarà mandato a gambe all'aria, regalando un nuovo strato di profondità a tutte le armi dotate di meccaniche di blocco. Un Power Clash in azione Non esiste una condizione specifica in cui attivarlo: un po' come succede con le cavalcature, bisogna effettuare diverse Perfect Guard sperando che si attivi un Power Clash caricando un indicatore che è invisibile al giocatore e si riduce nel corso della partita. Tende ad attivarsi in maniera più sicura nelle situazioni in cui il mostro carica il giocatore, nello specifico gli attacchi in cui prende la rincorsa oppure si solleva sulle zampe posteriori prima di lasciarsi cadere al suolo. Viene da sé che non riguarda tutte le armi, ma solamente quelle che sono dotate di meccaniche di blocco, ovvero: Spadone

Spada e Scudo

Lancia

Lancia Fucile

Lama Caricata

Balestra Pesante Una Perfect Guard si riconosce facilmente dal bagliore bianco che avvolge lo scudo Ci vuole un po' di esperienza e un po' di confidenza per eseguire senza problemi una Perfect Guard, ma si tratta di una meccanica molto importante per alcune armi, specialmente per chi vuole imparare a utilizzare la Lama Caricata. Rispetto a una parata normale, la Perfect Guard si può riconoscere perché lo scudo si illumina di un colore bianco molto acceso e il personaggio, dopo aver effettuato la parata, non indietreggia nemmeno di un millimetro e quasi non consuma stamina per bloccare il colpo. Vi consigliamo di passare un po' di tempo in area di addestramento per fare pratica con i tempismi della Perfect Guard.

Attacco Offset Un'altra meccanica molto potente ma particolarmente complessa da mettere in atto è quella degli Attacchi Offset di Monster Hunter Wilds. Alcune armi sono dotate di colpi che, se eseguiti a tempo con un attacco del nemico, possono stordirlo pesantemente e aprire uno spazio per un potente colpo di seguito. In breve, caricando un Attacco Offset ed eseguendolo nel momento esatto in cui il mostro sta per colpire il vostro personaggio, lo sbaraglierete lasciandolo vulnerabile e infliggendo una mole davvero considerevole di danni. L'attacco Offset dev'essere eseguito nel momento preciso in cui il mostro sta per attaccare il personaggio Si tratta di una meccanica che richiede di parecchia esperienza, in particolare per quel che concerne i mostri e i loro specifici set di mosse, che devono essere letti nella maniera corretta. Al tempo stesso è una dinamica che si può sfruttare in maniera difensiva e offensiva, di fatto il counter più potente che è possibile mettere in atto in Monster Hunter Wilds. Non tutte le armi sono dotate di Attacchi Offset, anzi. Modificando le opzioni di allenamento nell'area di addestramento è possibile allenarsi negli attacchi offset Vediamo un elenco delle armi che incorporano gli Attacchi Offset e anche di quali specifici attacchi si tratta. Vi consigliamo di passare un po' di tempo in area di addestramento e di prendere molta confidenza con la meccanica. Arma Attacco Offset Spadascia In modalità Ascia: O+△/B+Y e in caso di riuscita si può seguire con un attacco Spadone O+△/B+Y tenuti premuti, e in caso di riuscita si può seguire con un attacco Corno da Caccia △ + O - O - △ + O - △ (Y - B - B - Y - B - Y) per attivare la Melodia necessaria. Una volta che è attiva, O+△/B+Y e grilletto destro Martello Qualsiasi colpo finale con △/Y, come per esempio △/Y - △/Y - △/Y tenuto premuto o l'attacco in piroetta Balestra Pesante Durante la modalità Ignition (O/B) tenere premuto L2+△/LT+Y e fare fuoco col tempismo giusto

Tecniche Seikret In Monster Hunter Wilds viene introdotto il Seikret, una nuova forma di cavalcatura che non riveste semplicemente il ruolo di mezzo di trasporto. Ovviamente la sua funzionalità fondamentale è quella di condurre il protagonista in giro per il mondo aperto, fra l'altra attraverso diverse modalità: la freccia direzionale in su, per esempio, attiva la guida automatica, pertanto il Seikret andrà da solo verso l'obiettivo, mentre la freccia direzionale in basso attiverà la guida manuale, lasciando i controlli nelle mani del giocatore. Inoltre, premendo destra sulla croce direzionale sarà possibile scambiare le armi equipaggiate tramite la borsa del Seikret, mentre utilizzando sinistra si può accedere alle scorte per la missione specifica, sfruttando una serie di strumenti gratuiti all'avvio di ogni nuova caccia. In Wilds le scorte gratuite di caccia si trovano a bordo del Seikret Il bello però viene quando inizia la battaglia e si tratta di dinamiche ereditate dai Canyne di Rise: il più grande punto di forza del Seikret è la capacità di "raccogliere" il cacciatore da terra dopo che ha subito un colpo molto violento, di fatto salvandogli la vita e portandolo lontano dal mostro. Ciò è possibile semplicemente premendo la freccia direzionale in su o in giù, dunque chiamandolo normalmente, e il Seikret interverrà a tutta velocità per tirarvi fuori da una situazione pericolosa. Inoltre esistono anche degli attacchi unici che è possibile utilizzare in groppa al Seikret: premendo △/Y è possibile eseguire un attacco normale, mentre premendo △+O/Y+B è possibile eseguire un attacco con cui smontare da cavallo che è unico di ciascuna arma e consente di rigettarsi velocemente in combattimento. Ogni arma ha un attacco unico in groppa al Seikret premendo entrambi i tasti frontali di attacco Vale la pena menzionare il fatto che, durante le cavalcate, è possibile utilizzare la maggior parte delle tecniche ambientali, come per esempio utilizzare la fionda (L2/LT) o utilizzare il rampino con cui rompere costoni di roccia e altre trappole (L2/LT+O/B). Alcune armi, fra cui l'esempio più importante è quello del Corno da Caccia, possono anche utilizzare alcune tecniche mentre ci si trova a cavallo.