Monster Hunter Wilds svela il periodo di uscita del primo aggiornamento maggiore con un “mostro formidabile”

Ciò darà modo ai giocatori di prepararsi come si deve "ai nuovi contenuti e sfide" che li aspettano. A questo proposito apprendiamo anche che l'aggiornamento porterà con sé " un mostro dalla forza formidabile superiore a quella di un Temprato " in aggiunta a "un altro mostro impegnativo". Da questa descrizione appare chiaro dunque che il primo Title Update non introdurrà solamente il Mitsuzune, già svelato in precedenza con il trailer di lancio .

In arrivo anche la Gathering Hub

Si parla anche dell'aggiunta di una "Gathering Hub" per il multiplayer, ovvero le classiche sale del raduno dove i giocatori possono ritrovarsi e interagire prima di partire in missione. Maggiori dettagli arriveranno sicuramente nelle prossime settimane, probabilmente con una presentazione dedicata.

"Siamo lieti di confermare che il TU1 per Monster Hunter Wilds arriverà all'inizio di aprile! Ciò darà ai cacciatori abbastanza tempo per prepararsi ai nuovi contenuti e alle nuove sfide che li attendono!" recita il messaggio di Capcom.

"Preparate il vostro equipaggiamento e la vostra determinazione, cacciatori! Il Title Update 1 porterà con sé un mostro di forza formidabile a un livello superiore a Temprato! Vi attenderà anche un altro mostro impegnativo!". Inoltre, è in arrivo "un nuovo posto dove incontrarsi, comunicare, mangiare insieme e non solo con altri cacciatori! Quest'area sarà disponibile per i cacciatori che hanno completato la storia principale".

Vi ricordiamo che il lancio di Monster Hunter Wilds è in programma per domani, venerdì 28 febbraio. Nel frattempo, se non l'avete già fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione e i nostri consigli per iniziare.