PowerA Controller Wireless per Nintendo Switch Modello Pokémon Blossom in offerta su Amazon

Controllo avanzato per un’esperienza di gioco superiore

Dotato di Bluetooth 5.0, questo controller offre una connessione stabile e senza lag, con una batteria ricaricabile agli ioni di litio che garantisce fino a 30 ore di autonomia per carica. I due pulsanti mappabili ti permettono di personalizzare i comandi in base al tuo stile di gioco, mentre gli anelli antifrizione migliorano la precisione delle levette analogiche.

Il controller per Nintendo Switch

Il PowerA Controller è progettato per sessioni di gioco prolungate grazie alla sua impugnatura ergonomica, che assicura un comfort ottimale. Il layout dei pulsanti segue lo schema classico di Nintendo Switch, garantendo una transizione fluida per chi è abituato ai Joy-Con. Inoltre, l'indicatore LED di batteria scarica ti avvisa in anticipo per evitare interruzioni improvvise.