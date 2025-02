Pokémon Scarlatto e Violetto, al via il Raid Teracristal con Meowscarada

L'evento sarà disponibile fino al 6 marzo e permetterà di aggiungere alla propria collezione questo Pokémon sconfiggendolo in battaglia nei raid a sette stelle. Questo Meowscarada possiede il teratipo fisso Erba e l'Emblema della Forza Assoluta. Come da tradizione, sarà possibile catturare un solo esemplare per copia di gioco, ma volendo potrete ripetere lo scontro quante volte desiderate per ottenere tutte le altre ricompense del raid, come caramelle esperienza, erbe, pepite oro e altro ancora.

Come partecipare ai Raid Teracristal degli eventi di Pokémon Scarlatto e Violetto

I Raid Teracristal sono eventi temporanei organizzati periodicamente da Game Freak, in cui i giocatori possono catturare Pokémon rari o con abilità speciali dopo averli sconfitti in combattimenti impegnativi. Queste sfide possono essere affrontate da soli, con il supporto di PNG guidati dall'IA, oppure in multiplayer online formando un team con altri giocatori. Per prendervi parte è necessario collegare il Nintendo Switch a Internet e scaricare le ultime notizie dal Poképortale tramite il menu di pausa. È possibile affrontare queste sfide in solitaria o in multiplayer online con altri utenti, ma nel secondo caso è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Meowscarada in Pokémon Scarlatto e Violetto

Rimanendo in tema, ieri è andato in onda il Pokémon Presents per il Pokémon Day. Per l'occasione sono state annunciate tante novità per i giochi della serie, incluso Leggende Pokémon Z/A.