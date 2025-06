Lo schermo di Nintendo Switch 2 è praticamente "indistruttibile", dice uno youtuber specializzato

Anche Nintendo Switch 2 è finito sotto i ferri (è proprio il caso di dirlo) dello youtuber specializzato in demolizioni "JerryRigEverything", il quale ha sorprendentemente promosso la console definendone in particolare lo schermo come "indistruttibile" durante una delle sue procedure standard.

Nel caso non lo conosciate, lo youtuber in questione ha raggiunto la notorietà globale, con oltre 9 milioni di iscritti al canale, sostanzialmente distruggendo tutti i dispositivi tecnologici che gli capitino a tiro: non si tratta semplicemente di cattiveria immotivata ma una sorta di test per verificare la resistenza dei prodotti.

C'è infatti un certo metodo nella distruzione efferata compiuta da Jerry: i vari componenti vengono sottoposti a torture varie cercando di replicare anche alcune situazioni più o meno realistiche, sebbene ovviamente esagerate, in modo da capire la resistenza delle varie componenti alle sollecitazioni.